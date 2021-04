L'Amministrazione comunale e l'assessore ai Servizi sociali Patrizia Cortina rendono noto che è disponibile l'avviso pubblico per richiedere l'accesso ad interventi in favore dei residenti in stato di disabilità gravissima. «È possibile presentare le domande entro il prossimo 30 aprile informano il sindaco Sementilli e Cortina secondo quanto previsto nell'avviso.

La modulistica allegata è disponibile al seguente link: https://comune.ripi.fr.it/news/322/Articoli/Presentazione-domande. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio Servizi sociali del Comune al numero 0775-284010 interno 6 o all'indirizzo mail assistente.sociale@comune.ripifr.it». Gli interessati dunque possono richiedere il sostegno dell'ente ed essere aiutati per aderire al bando, se in possesso dei requisiti per presentare la domanda.