Pasqua solidale a Piedimonte e ad Aquino. Venerdì la Coldiretti filiera Italia e campagna amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del nostro paese ha donato al Comune di Piedimonte San Germano un pacco di generi alimentari che servizi sociali provvederanno a consegnare a chi ne ha più bisogno.

Un impegno strutturale che aggiunge valore etico alla spesa quotidiana degli italiani. «Un'operazione che vuole essere un segnale di speranza per il nostro paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza Covid» fanno sapere dal Comune.

Ad Aquino, invece, i doni sono stati quelli consegnati dal Comune agli studenti della città: libri e materiale scolastico come messaggio di speranza. Una donazione fatta a Pasqua ma come progetto finanziato già acquistata a Natale. Meglio tardi che mai «Un dono per ciascuno di loro: nelle idee, nei progetti, negli impegni e nella concretezza dell'agire quotidiano ha affermato l'assessore Di Nardi i bambini ed i ragazzi al centro dell'agire amministrativo. Un ringraziamento all'assessore Andrea Capraro per la collaborazione nella consegna».