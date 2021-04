Nuovo impulso ai lavori per il palazzetto dello sport.

In agenda la realizzazione di opere di urbanizzazione tra cui il collegamento alla viabilità principale, la creazione di spazi di sosta e parcheggio degli autoveicoli, l'illuminazione delle aree e delle strade interne e la realizzazione degli spazi di verde attrezzato oltre alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del palazzetto.

L'intervento, inoltre, prevede anche la manutenzione ordinaria della copertura dell'immobile e altri interventi minori, con finanziamento a totale carico della Regione.

«Anche questo è un intervento atteso da anni e divenuto urgentissimo, per questo insieme agli uffici competenti abbiamo cercato di organizzare ilavori al fine di risolvere i problemi e contestualmente rendere fruibile, il più velocemente possibile, la struttura che è un punto di riferimento, sportivo e non, di tutta la collettività» fanno sapere dall'amministrazione.

Senza perdere tempo è stata riavviata la conclusione del progetto iniziato nel 2018 e sospeso a luglio 2020.

La direzione lavori e l'area tecnica del Comune di Cervaro hanno ottimizzato il progetto di completamento aumentando del 50% la potenza dell'im pianto fotovoltaico, facendo rimanere inalterato sia il numero totale dei pannelli che il costo con l'in stallazione di pezzi di ultima generazione ad elevata efficienza.

La conclusione dei lavori è prevista entro il 15 maggio: data che andavaa coincidere con le fasi finali dei Campionati nazionali universitari, rimandati a maggio 2022 per la pandemia.

In base a quanto previsto tra il Comune di Cervaro e l'Università di Cassino, presso il palazzetto dello sport si effettueranno le attività di scherma, judo, taekwondoe pugilato. L'amministrazione comunale ha rilevato la necessità di dover intervenire anche su altre strutture, ma si tratta «del primo passo che stiamo compiendo assieme agli uffici - affermano -. Riteniamo fondamentale mettere a disposizione strutture che permettano di allenarsi in sicurezza e in ambienti idonei. Un intervento quanto mai necessario e urgente per una città che si vuole proporre e posizionare sempre più come "capitale dello sport"»