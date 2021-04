Leggera scossa di terremoto poche ore fa nella zona sud del Cassinate: i sismografi hanno infatti registrato un evento sismico alle 5.27 di questa mattina (venerdì 2 aprile) con epicentro a Terelle. La magnitudo è stata pari a 2.0 e, seppur lieve, la scossa è stata distintamente avvertita da buona parte della popolazione. E non solo del piccolo centro montano ma anche dai residenti situati tra Cassino, Terelle e Caira.

Ad "annunciare" il terremoto, come quasi sempre accade in situazioni simili, è stato un forte boato. Per fortuna non sono stati segnalati danni a persone o cose. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

L'evento sismico segue di pochi giorni quello registrato nel Sorano, con epicentro a Posta Fibreno, dove lo scorso mercoledì 30 marzo la magnitudo è stata di 2.3.