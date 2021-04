A Frosinone, gli agenti della Volante hanno fermato un noto pregiudicato segnalato poco prima dai colleghi del commissariato di Fiuggi come probabile autore di maltrattamenti ai danni della sua ex compagna.

L'uomo si era portato presso l'abitazione dell'ex compagna a Fiuggi, nonostante il divieto di avvicinamento e di comunicare in qualsiasi modo con la stessa, allontanandosi subito dopo averla malmenata.

Intercettato dalla Volante al rientro a Frosinone, il 42enne è stato sottoposto a perquisizione che ha permesso di rinvenire due coltelli di 33 cm ed è stato denunciato per il possesso delle armi da taglio. Per la segnalazione sui presunti maltrattamenti e lesioni sono in corso accertamenti da parte del personale del Commissariato di Fiuggi.