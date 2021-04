Comunico che la Asl ha dato il suo assenso alla mia richiesta di adibire dei locali per le vaccinazioni anti-Covid dei cittadini di Arpino - è l'annuncio del sindaco Renato Rea sul suo profilo social.

Ho quindi inviato una nota ai medici che esercitano la loro professione in Città, informandoli che è disponibile il "Centro Samantha Gabriele" per gli incombenti - prosegue Rea.

Mi stanno giungendo le loro adesioni, per cui in breve tempo verrà effettuato un sopralluogo congiunto per predisporre gli spazi a norma di legge e per dotarli delle necessarie apparecchiature e strumentazioni."