Sarà una Pasqua blindata come in tutta Italia quella che si prepara a vivere il comune di Castelnuovo Parano, ma per il piccolo centro sarà una Pasqua serena perché finalmente, dopo i picchi di inizio anno, collegati molto probabilmente alle visite e alle feste natalizie, è Covid free, con nessun caso di nuovi positivi.

«Ora però rispettiamo le regole - ha sottolineato il sindaco Oreste De Bellis - Dal 31 marzo al sette aprile il cimitero sarà aperto e si svolgeranno le funzioni religiose in chiesa come da programma curato dal nostro parroco don Mario Delle Fave. Ma il tutto deve avvenire sempre nel pieno rispetto delle regole, uso della mascherina e distanziamento sociale, con l'augurio e la speranza che sia l'ultimo sforzo verso la ripresa. Castelnuovo ha dimostrato di farcela - ha ribadito De Bellis - di saper reagire e soprattutto di credere che un futuro migliore può esserci. Ne Sono convinto. Auguri a tutti per le festività di Pasqua».

Nella giornata di ieri il sindaco accompagnato dagli amministratori ha consegnato un uovo di cioccolato a tutti i bambini delle scuole del paese.

«Leggere negli occhi dei nostri bimbi la grande gioia e la felicità nel ricevere in dono dall'amministrazione comunale un uovo di Pasqua è per me una soddisfazione incredibile ed una emozione unica - ha detto il sindaco di Castelnuovo Parano - Vedo in loro anche il nostro futuro, vedo bimbi educati bene, con un insegnamento impeccabile, è veramente un grande orgoglio per tutto il paese, possiamo sperare e avere fiducia in un grande futuro di prospettiva e crescita. Auguri a loro, alle insegnanti e non, i genitori, nonni e tutto il paese».