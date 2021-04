Lavori in corso al Santissima Trinità di Sora: nuove strumentazioni. Ieri all'ospedale sorano ha avuto luogo la movimentazione e messa in opera della nuova risonanza magnetica. Manovre anticipate nei mesi scorsi e così all'ospedale di Sora si è al lavoro per migliorare la qualità del servizio sanitario per un bacino d'utenza che serve ben ventisette Comuni.

Per rispettare quanto detto è stata delimitata l'area d'intervento e interdetto all'utenza il piazzale esterno del nosocomio per permettere le manovre di rimozione della strumentazione che ha visto al lavoro gli addetti chiamati a compiere l'operazione. Sono stati evacuati anche i locali e ambulatori adiacenti alla zona interessata dai lavori e quindi il primo piano, il piano terra ed il piano interrato. Al lavoro i manutentori della Rekeep impegnati per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni.