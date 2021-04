L'Amministrazione Ciccone è pronta per lanciare un concorso per il riciclo creativo. Prendendo spunto dall'iniziativa portata a termine nell'asilo nido comunale, con la realizzazione di personaggi Minions da vecchi pneumatici, il sindaco Tommaso Ciccone ha pensato di coinvolgere la comunità locale proponendo un concorso che apre le porte ai cittadini creativi e interessati a realizzare elementi di arredo con materiale riciclabile.

Ciccone sta prevedendo in bilancio somme per rimborsi relativi a materiali riutilizzati ed è intenzionato a coinvolgere tutti i suoi concittadini valorizzandoli come nuovi artisti dell'arredo del paese. Un'idea originale, utile a dare spazio a tutti e impegnare il tempo libero in maniera costruttiva. Un concorso che può contribuire al decoro del paese e far sentire ciascuno parte attiva della comunità locale.