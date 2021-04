Camion in fiamme sulla corsia Sud dell'A1 in territorio di Ceprano. Ieri pomeriggio, intorno alle 16,30 una colonna di fumo nero si è alzata dall'autostrada, ben visibile da via Santa Maria, all'altezza del ponte dell'A1. In breve le fiamme hanno avvolto i teloni del mezzo, sprigionando una colonna di fumoche si è alzata nel cielo. Il traffico è rimasto a lungo bloccato.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco i quali hanno domato le fiamme che nel frattempo avevano avvolto totalmente il camion. Attimi di paura e poi code e rallentamenti, i disagi si sono registrati per alcune ore, fino al completamento dell'intervento. Fortunatamente, oltre ai danni, non ci sono stati feriti. Non è il primo episodio del genere registrato in autostrada dove, sempre nello stesso tratto, già in passato hanno preso fuoco mezzi in transito, sempre senza gravi conseguenze.