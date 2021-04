Scontro tra due auto in zona Cassino, una donna finisce nel Rapido. Per fortuna la macchina è planata in un punto in cui l'acqua è bassa. Ed è stata immediatamente soccorsa. L'incidente è avvenuto poco dopo le 7. Per cause ancora al vaglio dei militari del capitano Scolaro, l'impatto sarebbe stato inevitabile. Una delle due vetture è finita nel fiume, in un tratto con pochissima acqua. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, del 118 e dei carabinieri. I vigili del distaccamento di Cassino hanno estratto la conducente, affidata alle cure dei medici. E trasferita in ospedale. Accertamenti in corso sulla dinamica.