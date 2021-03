In merito alla campagna di vaccinazione contro il Covid, il direttore sanitario dell'Ini Città Bianca di Veroli in una nota ha precisato quanto segue:

"A beneficio dell'utenza confermiamo che INI Città Bianca di Veroli, come già rettificato dalla ASL di Frosinone, rimane Centro di vaccinazione anti-covid19 con somministrazione di vaccino Pfizer. Non ci sono pertanto modifiche per chi ha prenotato il vaccino nella nostra struttura".

La nota è firmata dal dottor Eleuterio D'Ambrosio, Direttore Sanitario INI Città Bianca.