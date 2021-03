Affidata la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori di riqualificazione delle strade rurali.

Il Comune interviene sulla rete periferica che deve essere sicura ed efficiente, per garantire i dovuti servizi agli abitanti delle zone decentrate. Come il centro, anche la periferia necessita di collegamenti adeguati, le strade devono essere percorribili e sicure, oltre ad avere una pubblica illuminazione, rete idrica e fognante efficienti. Il centro deve essere accogliente e ben tenuto, ma in periferia vanno garantite sicurezza e manutenzione.

L'intervento predisposto dall'Amministrazione Fiori è apprezzato dagli abitanti della periferia. Presto si conosceranno i dettagli dei lavori, in particolare l'elenco delle strade che verranno interessate dal progetto di sistemazione.