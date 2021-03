Nuovi passi verso la riqualificazione urbana dell'area dell'ex mattatoio comunale e delle zone limitrofe che vedranno la realizzazione di una scuola modello progettata dal gruppo di lavoro dell'architetto Renzo Piano. La segretaria comunale Rita Riccio ha predisposto gli adempimenti per procedere con "l'impegno di spesa per la corresponsione dell'importo a titolo di diritti per l'inoltro dell'istanza di valutazione del progetto ai fini della prevenzione incendi presso il comando provinciale dei vigili del fuoco".

Nel documento, pubblicato ieri sull'albo pretorio, è scritto che "occorre acquisire il parere di prevenzione incendi con la valutazione del progetto da parte del competente Comando Provinciale VV. FF.".

Per questo motivo l'amministrazione comunale ha impegnato la somma di 300 euro per l'invio dell'istanza di valutazione della sicurezza antincendio al Comando dei vigili del fuoco. Gli uffici comunali hanno quindi proceduto alla corresponsione dei 300 euro stanziati allo scopo a favore della tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dallo stesso Comando.