Travolto dal treno nel tardo pomeriggio di martedì lungo la linea Roma-Velletri. Subito sono scattate le indagini da parte della Polfer per capire le cause della tragedia con nessuna ipotesi esclusa. Il drammatico incidente si è verificato nel territorio di Marino tra le Stazioni di Pavona e Santa Maria delle Mole. Dopo circa dodici ore è stato identificato il corpo del giovane. Si tratta di un residente di Fiuggi. Informati i familiari della tragedia. Città attonita per questa tragedia.