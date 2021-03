«Calo della curva dei positivi, aumento delle persone guarite e impennata delle vaccinazioni». Pierpaola D'Alessandro, direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale, sintetizza in questo modo l'andamento delle ultime settimane. Spiega: «Meno positivi, più guariti e tanti tanti vaccini: superiamo i 70.000. Il picco di marzo si chiude così». Perché per fine marzo c'era chi aveva previsto il picco dei contagi, che invece non c'è stato. Anche se i nuovi casi nel mese di marzo sono tanti.

L'andamento delle curve

La Asl analizza diversi periodi del mese di marzo. Dal 1° al 7 marzo i guariti sono stati 898, mentre i nuovi positivi 1.646. In quello stesso periodo sono state somministrate 8.718 dosi di vaccino. Dall'8 al 15 marzo è andata così: 1.141 guariti e 1.636 nuovi contagi. Con 9.620 dosi di vaccino somministrate. Dal 16 al 22 marzo il trend è cambiato e i guariti (1.650) hanno superato i nuovi positivi (1.240). Le dosi di vaccino somministrate sono state 6.493. Tendenza confermata nel periodo compreso tra il 23 e il 30 marzo. Quando i guariti sono stati 1.782, mentre inuovi casi 1.134. Con 13.031 dosi di vaccino somministrate. Rileva il direttore generale Pierpaola D'Alessandro: «Dopo aver raggiunto il picco durante la settimana di zona rossa, i dati di oggi, 30 marzo (ndr: ieri per chi legge), confermano la tendenza all'abbassamento della curva dei positivi, l'aumento delle persone guarite e un'impennata delle vaccinazioni. Su 2.577 tamponi effettuati, si sono registrati 124 positivi e 294 negativizzati. Si registrano quattro decessi di cittadini residenti nella provincia di Frosinone nelle ultime ventiquattro ore, un dato dell'andamento clinico previsto in seguito al picco».

Aggiunge: «Siamo particolarmente fieri del lavoro corale del personale Asl: la nostra provincia ha superato 70.000 persone vaccinate. Siamo ambiziosi e vogliamo arrivare nei prossimi giorni ad aver vaccinato 1/5 dei cittadini, vale a dire 100.000 persone». Quindi la D'Alessandro sottolinea: «Sono state fatte le prime 7 terapie monoclonali delle 60 a disposizione della Asl.

Un risultato importante per la nostra provincia e per la salute dei nostri cittadini. La pressione sugli ospedali si sta abbassando, ma i numeri sono ancora importanti: oggi si registrano 403 ricoveri di persone con Covid e 637 di malati di altre patologie». Afferma ancora la D'Alessandro: «Le misure adottate durante la settimana di zona rossa hanno aiutato la tenuta dell'intero sistema e i dati lo confermano. Chiediamo ai cittadini di aiutarci, con il loro comportamento, a dare sempre più buone notizie: se manteniamo il rispetto rigoroso delle regole di prevenzione anche in zona arancione, ce lafaremo tutti insieme ad arrivare quanto prima a 0 positivi». L'Azienda Sanitaria Locale guarda con ottimismo al prossimo futuro sul fonte della pandemia da Coronavirus.

I numeri della profilassi

Nel Lazio superata la soglia di 1 milione di dosi di vaccino somministrate. Nel pomeriggio di ieri si era arrivati a quota 1.016.768 (20.657 quelle dell'ultima giornata). Mentre il totale dei vaccinati, di coloro ai quali sono state somministrate due dosi, è di 249.113. Tornando alle dosi somministrate: 594.581 a donne, 422.187 a uomini. Questa invece la distribuzione perfasce dietà: 2.385 a persone tra i 16 e i 19 anni, 58.012 a cittadini tra 20 e 29 anni, 84.669 dosi per la fascia di età tra i 30 e i 39 anni.

Proseguendo: 119.961 a persone tra i 40 e i 49 anni, 145.965 a cittadini tra i 50 e i 59 anni, 113.896 per coloro che hanno un'età compresa tra i 60 e i 69 anni.

Poi: 121.492 dosi a persone tra i 70 e i 79 anni, 314.595 per cittadini tra gli 80 e gli 89 anni. Infine, 55.789 dosi a persone di oltre 90 anni. Per quanto riguarda la Asl di Frosinone, le dosi somministrate sono state finora 70.938. E sul sito facebook dell'Azienda Sanitaria Locale è stata "postata" una foto assai significativa (che pubblichiamo). E si legge: «Il vaccino numero 66.500 della Asl di Frosinone è stato somministrato a lei, questa fanciulla di103 anni. La campagna vaccinale prosegue senza sosta. Come il nostro impegno e tutti i nostri sforzi». Un altro segnale del grande gioco di squadra tra medici, infermieri e ausiliari impegnati in questa campagna di vaccinazione.

Ma c'è un altro elemento da tenere in considerazione.

E cioè il fatto, come ha scritto il Corriere della Sera, chein tanti hanno scelto di prenotare il vaccino Pfizer in Ciociaria. Ha scritto il Corriere della Sera: «È quanto sta accadendo da qualche tempo in Ciociaria: meta ambita da chi vuole a tutti i costi essere vaccinato con il siero Pfizer. È qui infatti che nei giorni passati, su circa 200 disponibilità giornaliere nelle strutture, è stato registrato anche un picco del 70% di romani "in trasferta"».

Come conferma del resto la dottoressa Caterina Pizzutelli, segretario provinciale di Frosinone della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). Argomenta: «Da quello che abbiamo potuto constatare i cittadini, dal portale regionale, scelgono la prenotazione calcolando la data del richiamo: se cioè è a 21 giorni è Pfizer, se a 28 è Moderna, se è a due-tre mesi è AstraZeneca. Sinceramente però penso che in questo modo si possono creare forti disparità tra i centri vaccinali. Anche se va detto che è consentito prenotarsi ovunque all'interno del territorio regionale».

La vaccinazione del premier

Ieri ha ricevuto la prima dose di vaccino anche il presidente del consiglio Mario Draghi. In una nota l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato ha spiegato: «Stamane (ndr: ieri per chi legge) il premier Draghi e la sua consorte hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca attraverso la prenotazione online e secondo le modalità della Regione Lazio. Siamo stati onorati della sua presenza e tutto si è svolto regolarmente e con discrezione. È stato in fila come tutti gli altri utenti e le operazioni si sono svolte neitempi previsti. Successivamente ha atteso tranquillamente il quarto d'ora di controllo. Al termine è stato consegnato, a lui e a sua moglie, come avviene per tutti, il promemoria della vaccinazione effettuata».

Intanto, dalla mezzanotte di giovedì 1° aprile partiranno le prenotazioni per la fascia di età 67-66 anni (i nati nel 1954 e 1955). Rileva Alessio D'Amato: «Viaggiamo ad una media di circa 25.000 somministrazioni algiornoe abbiamo superato 1 milione di somministrazioni. Nella fascia degli over 80 il 45% delle persone prenotate ha già completato il ciclo vaccinale: ovvero hanno ricevuto anche la seconda dose».

La filiera italiana

Ieri il quotidiano Il Sole 24 Ore ha pubblicato un importante articolo relativo alle dieci aziende in corsa per costruire la filiera dei vaccini italiani. Relativamente cioè all'avvio della fase produttiva, pronta a partire «tra 3-4 mesi». Ha spiegato Il Sole 24 Ore: «Sul tavolo il Governo, su spinta del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ha già messo 400 milioni di incentivi per puntare all'autosufficienza vaccinale entro l'autunno».

In questo contesto il polo chimico-farmaceutico della provincia di Frosinone si conferma di altissimo livello.

Si legge infatti nell'articolo de Il Sole 24 Ore: «Ci sono inoltre le eccellenze del distretto laziale, a partire dalla Catalent che adAnagni infiala AstraZeneca e il nuovo Johnson & Johnson e sempre qui oltre allo stabilimento del colosso francese Sanofi che lavora al suo vaccino c'è la Acs Dobfar. Su questa e sulla Biomedica Foscama di Ferentino nei giorni scorsi sono stati puntati i riflettori per una possibile produzione del siero russo Sputnik».

Ciociaria protagonista quindi nel piano del Governo, che si pone l'obiettivo della produzione in Italia entro l'anno di "bulk", vale a dire il principio attivo e gli altri componenti del vaccino. Oltre che del relativo infialamento ad opera di imprese in Italia. Intanto Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca si chiamerà «Vaxzevria». Lo ha proposto la casa farmaceutica e il cambio di denominazione è stato approvato dall'Agenzia europea per i farmaci (Ema) il 25 marzo scorso. Lo si apprende dal sito dell'Ema. Dall'azienda sottolineano che «dare un nome a un farmaco nuovo è consuetudine». Aggiungono: «Ed è un processo cheavviene in maniera separata dall'approvazione normativa, il vaccino non aveva un nome e ora ce l'ha».

Le cifre

Continua la discesa dell'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Sul dato di ieri, dell'ultima settimana, il valore è sceso a 212,58.

Da sei giorni sotto quota 250. E precisamente: 238 il venticinque, 238 il ventisei, 224,94 il ventisette, 219,08 il ventotto e 217,4 il ventinove e 212,58 il trenta.

A marzo 2021 i nuovi contagi sono stati 5.894 in trenta giorni. Vale a dire una media di 196,46 ogni ventiquattro ore. Soltanto a novembre 2020 ci sono stati più casi: 6.588. Sempre a marzo i decessi sono stati 95. A novembre erano stati 100, a dicembre 98. Si sta abbassando la pressione sugli ospedali. I ricoverati sono 1.040: 403 pazienti Covid e 637 non Covid. In sorveglianza domiciliare ci sono in questo momento 2.977 persone. Il che vuol dire che gli attualmente positivi sono 3.080, considerando i 403 ricoverati.

Effettuate altresì 7 delle 60 terapie monoclonali a disposizione della Asl di Frosinone.