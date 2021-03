Nessuna autopsia e funerali anche per Patrizio Stefanelli, il quarantaquattrenne abitante a Cassino deceduto sabato sera nel drammatico incidente stradale in cui ha perso la vita anche il ventottenne di Spigno Saturnia, Luigi Venturino. Infatti domani, alle 10.30 si svolgeranno i funerali dello Stefanelli, che avranno come teatro Spigno Saturnia, visto che le sue origini sono proprio della cittadina del sud pontino.

La cerimonia funebre si svolgerà all'interno della chiesa di San Giovanni Battista di Spigno Saturnia, a quarantotto ore di distanza dalle esequie di Venturino.

Come già riportato i familiari del camionista di Cassino erano intenzionati a chiedere l'esame autoptico, che, invece, non era stato disposto dal magistrato cassinate che ha condotto l'inchiesta. Una decisione maturata dopo la morte delle due persone coinvolte nel frontale; quindi non essendoci conseguenze penali la vicenda sarà trattata solo a livello civile. Per la magistratura non c'erano gli estremi per disporre la perizia autoptica, tanto che la dottoressa Marra, già poche ore dopo il violento scontro di sabato sera, aveva disposto l'affidamento dei corpi ai familiari.

Per Venturino i familiari disposero il trasferimento nella propria abitazione di via Campodivivo, in attesa dei funerali che si sono tenuti in piazza Dante lunedì scorso, giorno in cui il sindaco Salvatore Vento aveva decretato il lutto cittadino sia per il giovane ventottenne che per lo stesso Stefanelli. I familiari di quest'ultimo, invece, hanno disposto il trasferimento del proprio caro nell'obitorio del cimitero di Formia, dove rimarrà sino a domani mattina, giorno delle esequie funebri. Anche per Patrizio Stefanelli è stato deciso di celebrare i funerali nella cittadina spignese, in considerazione delle sue origini, pur se il quarantaquattrenne viveva a Cassino da diversi anni.

E proprio mentre stava tornando nella città martire alla guida della sua Bmw, ha trovato la morte, così come Luigi Venturino, che nella sua Golf aveva i due suoi cani, morti anch'essi nella collisione. Intanto i Carabinieri della stazione di Minturno e del Norm della Compagnia di Formia stanno completando il verbale dell'incidente stradale, l'ennesimo, verificatosi sulla Statale 630, in territorio di Spigno Saturnia. Un impatto di una violenza tale, che ha sbalzato pezzi di motore e frammenti delle carrozzerie a vari metri di distanza. Confermato l'impatto frontale, ma sulle responsabilità occorreranno perizie ed accertamenti, che saranno effettuati nei prossimi mesi.