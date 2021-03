È polemica per i viaggi all'estero. Con gli spostamenti tra le regioni tuttora vietati, c'è chi ne sta approfittando per programmare viaggi all'estero. Ma arrivano le contromisure. Secondo la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza per chi arriva o rientra dai Paesi Ue sono previsti il tampone, una quarantena di 5 giorni e poi un nuovo test molecolare o antigenico. La misura è rivolta anche a chi arriva in Italia da Paesi dell'Unione europea. L'ordinanza è stata firmata ieri pomeriggio. Il provvedimento sarà in vigore fino al 6 aprile.

L'ordinanza è stata concordata con il premier Mario Draghi, con l'obiettivo di porre un freno alle partenze verso l'estero per le quali non sono mancate le polemiche, soprattutto dal mondo del turismo interno. Intanto per chi viaggia è in arrivo il passaporto vaccinale europeo per il Covid. Chi ha completato il ciclo delle vaccinazioni contro il Coronavirus potrebbe usare il documento per salire in aereo e viaggiare con maggiore facilità. Ma potrebbe anche servire per altri scopi per tornare a fare una vita normale. Dal 15 giugno potrebbe essere realtà.

Fulvio Avataneo, presidente dell'Associazione Italiana Agenti di Viaggio afferma: «È apprezzabile il fatto che gli Italiani possano andare all'estero durante le vacanze del ponte pasquale, salvaguardando contemporaneamente la loro salute con tamponi e quarantena al rientro, ma non si comprende perché le stesse misure non possano essere adottate in Italia, favorendo lo slancio del turismo interno e di prossimità».

Lo stesso aggiunge: «Ritengo assolutamente condivisibile il disagio e il senso di smarrimento vissuti in queste ore da tutti i lavoratori del settore turistico italiano, che si sono sentiti vittime di iniquità e ingiustizie. Le decisioni instabili e provvisorie del Governo stanno confondendo e disorientando i consumatori finali, aggravando ulteriormente la precarietà in un settore già pesantemente colpito dalla crisi pandemica. Auspico per il futuro un deciso scatto in avanti da parte del ministero del Turismo, in modo da coordinare tutte le attività in favore delle imprese del nostro settore.

È giusto e doveroso il rispetto delle norme in materia di Covid-19, però è un preciso dovere delle istituzioni sostenere e supportare tutte le forme di turismo e le migliaia di operatori che lottano ogni giorno per consentire ai viaggiatori di muoversi in sicurezza».