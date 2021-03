L'emergenza sanitaria, purtroppo, è ancora in corso.

E l'amministrazione comunale è in prima linea per adottare tutte le misure per dare supporto e sostegno ai cittadini. Proprio in questo contesto si inserisce la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze relative all'ottenimento delle card/spesa per l'acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaci, in favore di cittadini fragili in conseguenza dell'emergenza Covid-19.

I termini si riapriranno giovedì e ci sarà tempo fino al 15 aprile. Il Comune di Patrica procederà in maniera autonoma all'assegnazione della card/spesa per tutti quei beneficiari che hanno ottenuto il contributo nella precedente turnazione, esentandoli dalla presentazione di una nuova istanza, fermo restando il permanere delle condizioni dichiarate in precedenza.

Potranno inoltre richiedere il contributo, tutti coloro che non hanno presentato l'istanza nella precedente turnazione. Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate degli allegati richiesti, a pena di esclusione, potranno essere inviate ai seguenti indirizzi: affarigenerali@pec.comune.patrica.fr.it; protocollo@comune.patrica.fr.it; oppure consegnate in forma cartacea nella sede comunale dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 previo appuntamento; oppure compilando on-line la domanda attraverso la piattaforma messa a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.patrica.fr.it.

Per supporto nella compilazione e inoltro della domanda sarà possibile contattare l'Ufficio Servizi sociali al numero 0775 807824 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.