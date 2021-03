Nonostante l'impossibilità di organizzare la classica mostra fotografica, per via della situazione pandemica, appassionati e curiosi del "Maggio alatrense" non cessano di postare scatti d'epoca sul profilo facebook del gruppo. Molto successo sta riscontrando una foto che è stata caricata giovedì scorso e che ritrae l'attrice americana Linda Darnell, la prima da sinistra, seduta.

Star di Hollywood negli anni '40 e '50, la Darnell venne ad Alatri nel 1954, insieme ad altre grandi attrici del periodo (Valentina Cortese, Lea Padovani, Giuletta Masina...), per alcune riprese del film "Donne proibite" di Giuseppe Amato.

Tante le testimonianze che si stanno succedendo, con molti alatrensi che parteciparono a quel film in qualità di comparse. C'è chi ha ricordato la presenza della banda cittadina all'inizio di una scena in cui si celebrava un matrimonio; chi ha ricostruito quella stessa scena, ripetuta molte volte, con Valentina Cortese che, a causa del caldo, fu colta da un malore; chi ha rievocato la nuova moda diffusasi ad Alatri, con le ragazze che da quei giorni cominciarono a portare i capelli trattenuti con un foulard, ad imitazione dell'attrice americana.

La Darnell (nel film doppiata dalla "nostra" Tina Lattanzi, ndr) fu poi molto sfortunata: morì nel 1965 a Chicago, a soli 41 anni, a seguito delle ustioni riportate in un incendio che devastò la sua casa. Questo piccolo ricordo tributatole dal gruppo Facebook "Maggio alatrense" la fa rivivere in quanti l'hanno conosciuta in quell'ormai lontano 1954. Sicuramente un bel ricordo.