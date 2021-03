Ieri gli operatori delle Volanti della Questura di Frosinone hanno denunciato un 30enne per guida in stato di ebbrezza alcolica, all'esito dei rilievi svolti per un sinistro stradale senza feriti.

Giunti sul luogo dell'incidente, gli operatori hanno identificato due soggetti che a bordo di un furgone erano finiti fuori strada. Durante gli accertamenti di rito, il conducente presentava sintomi di ubriachezza, dedotti dal linguaggio sconnesso, alito vinoso e andatura barcollante, che hanno indotto gli operatori a procedere al controllo con etilometro.

Con l'ausilio dei Carabinieri, è stato eseguito l'esame "alcoltest" che ha evidenziato un'assunzione di alcool oltre i limiti di legge. L'uomo è stato denunciato e anche sanzionato in quanto era alla guida del veicolo senza essere munito di valida patente di guida perché revocata.