Un centro vaccinale comunale in cui siano operativi i medici di base. Vaccinazioni rapide, comode e sicure con i medici di base presso una sede unica appositamente individuata e attrezzata, oltre che con il supporto della Protezione civile per il ritiro dei vaccini.

È la proposta del consigliere comunale Marco Colucci il quale, in considerazione dell'emergenza sanitaria e dell'urgenza di vaccinare il maggior numero possibile di persone, suggerisce di individuare una sede in cui i medici di base possano somministrare il siero in sicurezza ai loro pazienti.

«Propongo di allestire presso il Centro anziani di piazza Tomassini oppure il Palazetto dello sport comunale una sede in cui i medici di base possano somministrare i vaccini in sicurezza - spiega Colucci - Attualmente, gli stessi dottori sono costretti ad andare a Frosinone per prelevare le dosi e vaccinare i loro mutuati, che in fila fuori dagli studi attendono il proprio turno.

Organizzando un meccanismo efficiente, con la collaborazione della Protezione civile, si potrebbero ritirare i vaccini a Frosinone, mentre le inoculazioni avverrebbero in un'unica sede, potrebbero essere effettuate in orari diversi in sicurezza e in numero più elevato, considerando la disponibilità del trasporto.

Questo sistema organizzativo consentirebbe una vaccinazione più rapida e garantirebbe la copertura veloce di un maggior numero di cittadini - evidenzia il consigliere - I due siti da me suggeriti, nello specifico il Centro anziani e il Palazzetto dello sport comunale, sono facilmente raggiungibili, serviti da parcheggi e dotati degli spazi necessari per l'allestimento di semplici locali in cui effettuare le vaccinazioni.

In questo periodo di emergenza reputo che sia necessaria la collaborazione di tutti per il raggiungimento degli obiettivi. Le proposte non hanno colore politico, ma nascono dalla volontà di superare compatti questo difficile momento, per cui lancio un appello al sindaco affinchè valuti seriamente la mia iniziativa e dia seguito ad un sistema organizzativo funzionale che potrebbe rappresentare un modello replicabile anche in altri paesi». Quindi, Colucci conclude: «Aspetto un riscontro alla mia proposta e mi auguro che sia positivo».