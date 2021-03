Tragedia nel Barese. Padre e figlia sono morti di Covid a distanza di poche ore l'uno dall'altra, ma erano ricoverati in ospedali diversi. Angela Petruzzelli, 46 anni, sposata e madre di due figli, era stata ricoverata in gravi condizioni due giorni prima del genitore all'ospedale Dimiccoli di Barletta, dove nella notte tra venerdì e sabato è spirata. La mattina dopo è deceduto anche il padre, Raffaele, 72 anni, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale della Murgia "Fabio Perinei" ad Altamura.

Le vittime vivevano ad Altamura, città che dall'inizio della pandemia conta 115 vittime.

La donna, madre di due ragazzi di 19 e 13 anni, lavorava in una ditta di trasporti e la sua condizione si era aggravata all'improvviso. Il padre era in pensione: un destino comune alla fine li ha legati, portandoli via un giorno dopo lo zio di Angela, come riferisce Bari Today.