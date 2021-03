La riapertura delle scuole del primo ciclo (asili, elementari e medie) per soli due giorni, per poi richiuderle per le vacanze pasquali, è una scelta che non convince la stragrande maggioranza dei sindaci della provincia di Frosinone, diversi dei quali si sono già attrezzati con ordinanze di chiusura delle scuole di propria competenza per il 30 e per il 31 marzo.

All'elenco dei giorni scorsi si sono aggiunte, come già anticipato, le ordinanze dei sindaci di Sora ed Isola del Liri. Il Sindaco Roberto De Donatis, con ordinanza n. 22 del 29/03/2021 ha disposto: la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di Istruzione Scolastica del Comune di Sora, nei giorni 30 e 31 marzo 2021; la chiusura degli asili nido del territorio comunale, dal 30 marzo al 6 aprile 2021. E' confermata la Didattica a distanza come da disposizioni vigenti.

Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto già previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 e ss.ii.mm., garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale (DAD).

Sulla stessa linea il sindaco di Arpino Renato Rea: "Ho emesso l'ordinanza di chiusura delle scuole per i giorni 30 e 31 marzo e dell'asilo nido fino al 6 aprile."