Dalla domenica delle Palme un messaggio per un futuro possibile. È quello del sindaco di Aquino, Libero Mazzaroppi. «Nell'amministrare mi accorgo che in moltissimi soffrono la fatica di questo tempo di dolore.

Per questo, oggi, penso a chi soffre per aver perso una persona cara e a quanti non hanno avuto la possibilità di dargli l'ultimo saluto o una carezza delicata.

Penso a chi si dispera perché costretto a chiudere una attività di lavoro e ora affronta una serie di difficoltà economiche per andare avanti. Penso a chi, scavato nell'anima, vive situazioni di precarietà come la carenza dell'essenziale e lotta contro la fame, la miseria, la malattia.

A chi non vede ancora riconosciuta la dignità di uomo e di donna, a chi è smarrito ed emarginato. E tanto altro ancora. A tutti loro gli auspici migliori e la certezza del nostro affetto e del nostro impegno senza sosta».