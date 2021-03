Finalmente! Dopo sei anni a Vallepietra, paese nel cuore del parco dei Monti Simbruini, è nata Nicole e tutta la comunità, famosa per il santuario della Santissima Trinità, festeggia questo, è proprio il caso di dire, memorabile evento con tanto di suono prolungato delle campane.

Vallepietra, che conta trecento abitanti circa, si è arricchita, così, di una nuova vita, un evento che gli abitanti aspettavano da moltissimi anni e che fortunatamente, si è concretizzato il 28 marzo 2021 al Policlinico Casilino di Roma con la nascita di Nicole Del Signore.

Il sindaco di Vallepietra Flavio De Santis a nome dell'amministrazione e della popolazione esprime i più sinceri auguri alla nuova nata. "La nascita di un bimbo – dichiara il sindaco De Santis - è sempre un raggio di luce che si accende per illuminare e riscaldare una parte del creato. Per la nostra comunità, sta diventando un evento eccezionale ed è importante farne un momento di festa ed un segno di grande speranza. L'Amministrazione comunale dà il benvenuto alla piccola Nicole ed esprime i più sentiti e fervidi auguri a mamma Rosa, papà Francesco, ai nonni e parenti tutti.

Auguri di buona vita a Nicole".

In un periodo drammatico come questo a causa della pandemia la nascita di un bambino, soprattutto in zone montane dove tutto sta diventando sempre più difficile, apre nuovi orizzonti che ci fanno ben sperare per il futuro. Auguri anche dalla nostra redazione a Nicole e ai neo genitori.