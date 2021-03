Arrivano da alcuni cittadini forti lamentele relative al servizio di raccolta dei rifiuti. Il problema, su tutti, sembra essere concentrato nella contrada Valvazzata-Le Prata, nella quale i residenti stanno manifestando insofferenza per le buste che si accumulano fuori dai contenitori e sul ciglio della strada. Un disservizio che sta facendo innervosire gli abitanti della zona, che cercano una rapida soluzione al problema.

Le lamentele si concentrano sui sacchi lasciati intorno ai cassonetti, ma arrivano anche segnalazioni riguardanti abitazioni saltate durante il recupero dell'immondizia. Un problema che, con il tempo, è andato accumulandosi, sacchetto dopo sacchetto.

Ma anche un campanello d'allarme fatto suonare dai cittadini, preoccupati per il disservizio. Inoltre, c'è un problema che riguarda la raccolta degli abiti usati, sempre nella zona citata.

Le buste che contengono gli indumenti finiscono per accumularsi intorno ai contenitori. Dalle testimonianze raccolte, sembra che il disservizio riguardi soprattutto la raccolta della plastica. Pertanto, i residenti rivolgono un appello all'Amministrazione comunale per una rapida soluzione del problema, poichè i disservizi stanno suscitando un malcontento sensibile. La palla passa quindi agli amministratori comunali, che non mancheranno di farsi sentire in merito per una pronta soluzione di un inconveniente che sta generando il malconento degli abitanti della vasta località periferica.