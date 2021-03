Si chiude la migliore settimana della lotta al Covid da metà febbraio nel giorno in cui il numero complessivo dei contagi oltrepassa i 27.000. I 147 positivi di ieri, in leggera risalita dai 140 di sabato, chiudono la settimana a 1.045 casi, 149,5 al giorno, sugli stessi livelli del periodo 15-21 febbraio, a 150,5. Il dato migliore risale alla settimana precedente (8-14 febbraio) con 94,42. Il computo dei contagi fa sì che l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti si abbassi a 219,1, sotto il valore di 250 che porta automaticamente alla zona rossa (per la quale il dato è misurato al venerdì). Otto giorni fa l'incidenza era a 281,3 e 15 giorni fa a 363,5. L'ultima settimana sotto i 250 con 189,3 tra il 15 e il 21 febbraio.

Dei contagi di ieri si segnalano 22 casi a Frosinone, 12 a Veroli, 11 a Sora, 10 a Ceccano, 9 ad Alatri, 8 ad Amaseno e Cassino, 4 a Fiuggi, 3 ad Anagni Arpino, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Cervaro, Ferentino e Sgurgola, 2 ad Ausonia, Broccostella, Ceprano, Coreno Ausonio, Fontana Liri, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, San Giovanni Incarico, Sant'Andrea del Garigliano, 1 ad Arce, Belmonte Castello, Castelliri, Esperia, Morolo, Picinisco, Pico, Piglio, Ripi, San Giorgio a Liri San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Strangolagalli, Trivigliano, Vallecorsa, Vico nel Lazio e Villa Santo Stefano.

A marzo si contano 724 casi a Frosinone, 689 ad Alatri e 497 a Veroli. Quindi 324 a Sora, 279 a Monte San Giovanni Campano, 251 a Ceccano, 221 a Isola del Liri, 197 a Boville Ernica, 191 a Ferentino, 163 a Cassino e 142 ad Anagni tra chi è oltre cento. Nelle ultime quattro settimane, da inizio mese cioè, l'andamento di Frosinone è stato 171 contagi (1-7 marzo), 220 (8-14 marzo), 193 (15-21 marzo) e 140 (22-28 marzo), quindi Alatri 193, 231, 166 e 99, Veroli 120, 152, 111 e 114, Sora 82, 113, 61 e 68, Monte San Giovanni Campano 121, 84, 54 e 20, Ceccano 67, 68, 62, 54, Isola del Liri 74, 69, 46 e 32, Boville Ernica 47, 64, 46 e 40, Ferentino 56, 56, 46 e 33, Cassino 39, 32, 50 e 42 e Anagni 50, 31, 36 e 25.

A marzo i casi sono 5.708 a una media di 203,86, inferiore solo ai 219,6 di novembre. Il totale dall'inizio della pandemia è di 27.059. Il tasso di positività ieri è risultato in rialzo a 9,8%, il più alto di una settimana comunque chiusa a 8,32% meglio dell'8,95% della precedente. Due settimana fa il dato, invece, era a 11,78%. Sono oltre 400 in più i guariti rispetto ai nuovi contagiati. Con i 194 negativizzati di ieri la settimana va in archivio con 1.481, in leggero ribasso dai 1.523 della settimana precedente. I guariti di marzo sono 4.949.

Si contano altri due decessi, due uomini di 78 e 81 anni residenti a Supino e Amaseno. La settimana si chiude a 23, uno in meno della precedente.