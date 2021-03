Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri sulla statale 630 Cassino-Formia, dove hanno perso la vita due persone, in seguito a un scontro frontale avvenuto in territorio di Minturno. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Luigi Venturino, ventottenne di Spigno Saturnia, e a Patrizio Stefanelli, quarantaquattrenne di Cassino. Erano da poco trascorse le diciannove quando la Bmw condotta da Stefanelli, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si è scontrata violentemente con la Golf guidata da Venturino e al cui interno c'erano anche due cani. L'impatto è stato violentissimo, tanto che alcuni pezzi di un motore sono finiti a decine di metri di distanza.

La Bmw è finita in un fossato sul lato della strada, mentre la Golf è rimasta di traverso sulla strada.

Immediati i soccorsi da parte di alcuni automobilisti di passaggio, che hanno lanciato l'allarme. Sul posto le ambulanze del 118 ma per i due conducenti non c'è stato nulla da fare. Il decesso è stato immediato, anche per i due cani che si trovavano nell'auto di Venturino.

Devastante il quadro che si è presentato ai soccorritori, che nulla hanno potuto fare per salvare la vita ai due automobilisti. I carabinieri del Norm della Compagnia di Formia e i colleghi di Minturno sono giunti sul posto per i rilievi del caso. Intervenuta anche una pattuglia della Polizia stradale di Formia e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelforte e Gaeta.

Il traffico è rimasto bloccato fino a tarda sera, in entrambe le direzioni di marcia, per consentire agli operatori di effettuare i rilievi del caso e soprattutto per rimuovere le auto e i frammenti degli stessi veicoli dalla strada. I carabinieri stanno cercando di ricostruire i particolari del sinistro, ma in considerazione del violento impatto non è esclusa la velocità. Sul luogo dell'incidente si sono recati amici e parenti di Luigi Venturino, operaio molto conosciuto a Spigno Saturnia.

Qualcuno non è riuscito a trattenere le lacrime per la scomparsa del giovane, che pochi minuti prima aveva salutato gli amici.

Grande commozione nella cittadina del sud pontino, per l'improvvisa scomparsa di Luigi. Forte la commozione anche per Patrizio, nato a Formia ma residente a Cassino. Una dettagliata relazione è stata inviata ai magistrati del Tribunale di Cassino, che hanno disposto il sequestro delle salme, sulle quali sarà effettuata la perizia autoptica. Ancora una volta la Statale 630 è stata teatro di un incidente mortale e si conferma tra le arterie più pericolose d'Italia.