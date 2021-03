I militari dei Reparti dipendenti della Compagnia di Pontecorvo, per il week-end di fine settimana hanno eseguito dei servizi per il controllo del territorio, tesi anche alla verifica del rispetto delle norme in materia di contagio da Covid-19. Durante hanno proceduto al controllo di 558 persone, 442 veicoli e 365 attività commerciali, sanzionando amministrativamente 18 persone poiché controllate fuori dal Comune di residenza senza giustificato motivo e per l'inosservanza del divieto di spostamento dopo le ore 22 senza comprovate esigenze. In particolare:

a Castrocielo, nei pressi del casello autostradale, i militari operanti hanno sorpreso a bordo di una autovettura un 44enne ed un 40enne, provenienti dalla limitrofa provincia di Caserta, in violazione del divieto di spostamento in "zona rossa";

I militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone due giovani, un 22enne della provincia di Viterbo, già censito per reati in materia di armi e stupefacenti, poiché trovato in possesso di un involucro contenente grammi 0.56 di hashish ed un 31enne residente ad Aquino, trovato in possesso di due involucri contenenti rispettivamente grammi 0,30 di eroina e 0,30 di marijuana, il tutto sottoposto a sequestro.

Gli stessi militari, hanno inoltre sanzionato quattro persone, residenti ad Aquino poiché controllate nel medesimo centro abitato, in orario notturno, senza comprovati motivi di necessità, violando il divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 05:00.