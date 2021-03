Un uomo è deceduto ieri a causa di un incidente sul lavoro. Si tratta di Antonio Mendicino, di 35 anni di Cutro, operaio di una ditta che era stata incaricata della riparazione di un tetto nell'azienda Mida che gestisce il termovalorizzatore di località Passovecchio.

L'operaio era sul tetto insieme ad un collega per un sopralluogo quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato precipitando a terra. Inutili i soccorsi del Suem 118 giunti poco dopo. Sul posto anche gli agenti della squadra volanti e dello Spisal. In corso le indagini per svolgere accertamenti sull'incidente. Mendicino lascia la moglie e due bambini.