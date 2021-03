"Quale migliore occasione di questa giornata - è scritto sulla pagina Facebook visitanagni.com - dedicata al teatro, per presentarvi la XXVIII Edizione del Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale?

Quest'anno sarà dedicato al Sommo Poeta Dante Alighieri, per unirci al coro dei festeggiamenti dei 700 anni dalla sua scomparsa!

Non vediamo l'ora di svelarvi il programma, per tornare insieme "a riveder le stelle".