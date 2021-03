In assenza di pubblico per le restrizioni anti Covid-19, il consiglio comunale in notturna è stato trasmesso in diretta streaming. All'appello del segretario Antonio Cesario era assente il consigliere di maggioranza Pierluigi Bianchi. All'approvazione dei verbali della seduta precedente, è seguita l'accettazione del regolamento che riunisce in una sola imposta le tasse per l'occupazione del suolo pubblico, della pubblicità e degli spazi riservati al mercato settimanale del lunedì.

L'argomento è stato illustrato dal sindaco Gianpio Sarracco il quale ha precisato che, comunque, restano immutate le tariffe già in vigore. Nella votazione si sono astenuti i consiglieri di minoranza Giuseppe Battista, Tommasino Lancia e Davide Simoni. Quest'ultimo ha suggerito di tenere conto della differenza d'importanza commerciale tra suolo al centro del paese e suolo in periferia, con un chiaro invito a praticare imposte diversificate.

Subito dopo, con relazione della presidente dell'assise Barbara Battista, è stata conferita la cittadinanza onoraria al "Milite ignoto" su proposta dell'Anci. Per voce di Giuseppe Battista, la minoranza, con dichiarazione di voto, ha espresso parere favorevole, anche nel contesto storico del momento.

Esaurito l'ordine del giorno, il consigliere Lancia ha interrogato il sindaco sui numeri dei contagi in paese. Sul tema è intervenuto, non senza polemica, anche Giuseppe Battista, medico di professione, lamentando la confusione e i colpevoli ritardi dovuti alla mancanza di vaccini a causa dell'eccessiva burocrazia.

In ultimo il sindaco ha consegnato nelle mani del consigliere Battista un voluminoso fascicolo contenente le risposte alle interrogazioni presentate, in più occasioni, dall'opposizione.