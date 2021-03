Oltre un milione di euro per importanti lavori che riguarderanno l'istituto superiore "Pertini" e il liceo "Pietrobono". Il ministero dell'istruzione, tramite la Provincia di Frosinone, ha assegnato agli istituti superiori scolastici di Alatri oltre un milione di euro per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici.

L'intervento

A comunicarlo è il consigliere comunale Maurizio Maggi che sul fronte dell'edilizia scolastica è sempre molto attento anche per quanto riguarda gli istituti della scuola dell'obbligo.

«In questo momento di estrema difficoltà sanitaria e economica - afferma - questa è sicuramente una buona notizia. L'esigenza di spazi richiede delle strutture idonee e sicure. Per questo motivo il finanziamento concesso dal ministero della pubblica istruzione arriva in un momento di grande necessità». «Devo dire che tutto questo è stato possibile grazie all'approvazione dei piani di intervento sugli edifici scolastici proposti dalla Provincia di Frosinone - puntualizza entrando nel dettaglio - I lavori complessivi di oltre un milione di euro riguarderanno gli istituti superiori Sandro Pertini e il Liceo scientifico Luigi Pietrobono».

«Le somme stanziate saranno utilizzate per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico delle strutture - rileva - Lavori che andranno a migliorare la vita quotidiana dei nostri ragazzi e del corpo docenti». «Gli stessi consentiranno di avere delle strutture più efficienti, all'avanguardia e al passo con i tempi.

Mi auguro che le procedure di progettazione, gara e inizio lavori siano veloci, ma nello stesso tempo sono anche consapevole che gli atti richiedono attenzione e tempo. Per questo mi corre l'obbligo - conclude Maggi - ringraziare il presidente della provincia Antonio Pompeo e il consigliere Provinciale Germano Caperna». Ovviamente saranno soddisfatte anche le dirigenti dei due istituti.