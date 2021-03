Il Centro anziani comunale si riorganizza. La notizia viene annunciata dal coordinatore della costituenda "Aps Armando Ventura", che attraverso i social informa tutti gli interessati sulle novità in programma.

«Il Centro anziani si sta riorganizzando - annuncia Ventura - Siamo tutti speranzosi che presto si possa tornare a stare insieme. Come aveva comunicato il Comitato di gestione, adesso per gestire il centro bisogna costituire una Aps.

Stiamo preparando la documentazione necessaria e sarà nostro compito informare i soci sull'evolversi della situazione, sperando che il Covid ci faccia stare tranquilli». Ventura accenna anche al nuovo nome della struttura, che dovrebbe essere "Centro Anziani Pietro Tommasini Aps". Intanto, tutti i pensionati aspettano la ripresa delle attività, desiderosi di tornare a incontrarsi e condividere momenti di allegria.