Partono i lavori di messa in sicurezza e recupero della chiesetta di Santa Maria della Pietà, sita presso largo Degli Emigranti (Costa della Villa). Dopo decenni di abbandono, la struttura sarà finalmente recuperata e valorizzata, tornando al vecchio splendore, Lo annuncia il sindaco Tommaso Ciccone, che spiega: «La chiesetta di Santa Maria della Pietà, in segno di devozione e rispetto per le tradizioni della nostra comunità, tornerà a essere una testimonianza viva della nostra storia locale e sarà più bella di prima.

Sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza e recupero dell'edificio, che presto verrà restituito alla comunità locale». Sicuramente, i pofani apprezzeranno l'iniziativa e presto potranno tornare nella piccola chiesa, un tempo punto di riferimento per tanti fedeli. Quindi, a un angolo del paese sarà restituito il decoro e l'edificio sacro potrà tornare all'antico splendore.