Un accordo siglato tra Birra Montecassino e Doreca spa, il più grande distributore d'Italia, per commercializzare in tutta la penisola la Birra Montecassino. Tra gli obbiettivi del colosso Doreca e di questo connubio, si prevede la promozione e sponsorizzazione di visite presso la Tenuta dell'Albaneta e a Cassino.

Doreca Italia S.p.A., prima azienda italiana indipendente specializzata nella bevande per il canale Ho.Re.Ca prende così parte al progetto di Birra Montecassino, come distributore esclusivo sul territorio nazionale. Doreca è la storica azienda Gdo attiva nel settore Food and Beverage, specializzata nella distribuzione bevande e Ho.Re.Ca. food.

I primi distributori italiani di prodotti Ho.Re.Ca., ingrosso bibite e alcolici e fornitori di bevande per bar, ristoranti, pizzerie, pub e hotel sul territorio nazionale.

«Il mio impegno - afferma l'imprenditore Daniele Miri, che ha preso in locazione l'area dalla comunità monastica di Montecassino - è quello di restituire il giusto valore a questi luoghi, ai quali l'azienda agricola insediata nel complesso dell'Albaneta, esattamente come succedeva nei secoli scorsi, ridarà luce e vita».

I terreni dell'Albaneta, che circondano l'abbazia, tornano a essere produttivi grazie ad un progetto che coinvolge le maggiori eccellenze del comparto agroalimentare italiano. La Birra Montecassino è frutto di un progetto di valorizzazione di uno dei luoghi storici e culturali più importanti a livello internazionale.

La qualità dell'acqua, che arriva direttamente dalla sorgente del Santuario Madonna di Canneto, unita all'esperienza del mastro Birraio Benoit rendono la Birra Montecassino unica al mondo. La croce benedettina stilizzata, riportata nell'etichetta, ricavata dalla Medaglia di San Benedetto, richiama le antiche scritture monastiche, come sigillo di garanzia che identifica l'unica birra prodotta nelle proprietà abbaziali.