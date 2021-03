Girava con un'ascia da boscaiolo, un coltello e un bastone in legno artigianale, ma è incappato in un controllo dei Carabinieri della stazione di Castelforte, che lo hanno denunciato.

Il protagonista dell'episodio è stato un sessantatreenne di Santi Cosma e Damiano, deferito all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

L'uomo era a bordo della sua autovettura quando giunto a Suio Terme è stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri di Castelforte, i quali, in seguito ad un controllo hanno rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza di 21,5 centimetri, un'ascia ed un bastone in legno artigianale di 42 centimetri.

Inoltre l'uomo è stato sanzionato anche per violato le misure di contenimento atte a fronteggiare l'emergenza Covid-19 per essersi recato in un Comune diverso da quello dove invece è residente, senza un comprovato motivo.