Incidente nei campi poco fa a Sant'Elia Fiumerapido.

Un trentottenne rimane ferito durante alcuni lavori nei campi e viene elitrasportato.

L'incidente è avvenuto poco fa in località Pecorile.

Per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, sembrerebbe che il trentottenne sia finito sotto al trattore.

Immediato l'arrivo sul posto di 118, vigili urbani e vigili del fuoco. L'uomo vigile al momento dei soccorsi è stato trasferito in eliambulanza a Roma. Dinamica al vaglio.