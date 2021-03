Si riparte dalla cultura per dare prospettive al borgo. Anche Falvaterra celebra il settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri e lo fa aderendo all'iniziativa "100 Canti in 100 Borghi", di Matteo Fratarcangeli.

«Anche Falvaterra celebra il più grande autore di sempre, Dante Alighieri, con un'iniziativa strategica importante - spiega il sindaco Francesco Piccirilli - che ci mette in rete con altre 99 realtà e contribuirà a farci conoscere anche a livello turistico.

Una bella iniziativa che ho studiato insieme alla delegata alla Cultura Elisa Ceccarelli con la quale, malgrado il Covid, abbiamo ideato un modo per onorare adeguatamente il Sommo Poeta, facendo brillare anche il nostro splendido borgo. Con la mia Amministrazione stiamo reinventando il paese grazie a queste attività che donano lustro e ci permettono di farci conoscere, anche attraverso i nuovi media, per sopperire alle restrizioni dell'epidemia. Ma non dico altro perchè sarà una sorpresa».

La consigliera Ceccarelli aggiunge: «La cultura è un volano importantissimo per ripartire. Le iniziative come quella di Matteo ci permettono di avere grande visibilità, di farci conoscere all'esterno, di aiutare il turismo e le attività collegate, sperando di tornare a vivere la normalità. Con "100 Canti" entriamo in un circuito importante. Siamo 100 borghi, alcuni anche più piccoli di Falvaterra, realtà che vivono disagi simili, ma che hanno anche un bagaglio di tradizioni, storia e cultura che non può essere disperso. Con "100 Canti" puntiamo soprattutto a coinvolgere i più giovani. Sarà un'occasione di riflessione sulla nostra società rileggendo la Divina Commedia e adattandola all'attualità. Sono felice del coinvolgimento attivo del sindaco, che ha subito sposato l'iniziativa e che ringrazio».