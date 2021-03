«Per tutti gli studenti laureandi che risiedono nel Comune di Strangolagalli sarà possibile utilizzare, a titolo gratuito, la sala consiliare al primo piano del palazzo comunale per la discussione on-line della tesi di laurea, tutte le mattine dal lunedì al sabato e i pomeriggi del martedì e del giovedì».

È quanto sul sito istituzionale del Comune di Strangolagalli.

«Per chiedere di poter utilizzare la sala è sufficiente far pervenire - entro venti giorni dalla discussione, salvo eventuali cambiamenti o aggiornamenti definiti dall'ateneo - una richiesta via mail al protocollo a cesare.tomassi@strangolagalli.gov.it.

Il momento della proclamazione della laurea è un passaggio importantissimo della vita dello studente - si legge ancora nell'avviso che è stato pubblicato anche sulla pagina Facebook dell'Ente -

È l'occasione in cui vengono premiati gli sforzi, i sacrifici e i risultati ottenuti in un lungo percorso. Purtroppo i tempi sono difficili, ma se non altro è possibile utilizzare degli spazi sicuramente ampi e ben attrezzati per dare a un momento come la discussione della tesi una cornice il più adeguata possibile».

