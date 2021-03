L'associazione "Veroli Viva", in collaborazione con il supermercato Conad F.lli Diamanti di Casamari – Veroli, effettua una raccolta di generi alimentari e di articoli di prima necessità a favore dei cittadini che, a causa dell'emergenza Covid, versano in condizioni di difficoltà economica. La raccolta avviene nella sede del supermercato Conad, nelle vicinanze dell'incrocio Quattro Strade in località Casamari a Veroli, ove l'esercizio commerciale ha allocato appositi raccoglitori, nei quali i clienti dell'esercizio commerciale lasciano quanto sono nello spirito di offrire, nella tipologia dei beni alimentari durevoli e dei generi non deperibili di prima necessità.

L'associazione "Veroli Viva" si occupa di consegnare tali beni, suddivisi in pacchi o in buste assortite con il criterio dell'equa distribuzione dei prodotti, a chi la contatti nella massima discrezione al numero 351-7122233, per prendere accordi per la consegna stessa.

Un grande gesto di altruismo dell'associazione "Veroli Viva" e dei fratelli Diamanti del supermercato Conad per andare incontro alle tante persone che con l'emergenza sanitaria stanno vivendo situazioni di forte disagio.