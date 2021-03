Al via la progettazione definitiva per la riqualificazione della scuola primaria "Giovanni Colasanti". L'intervento prevede il recupero e la messa in sicurezza, con la riduzione del rischio sismico, dello storico edificio situato in pieno centro. Completata la fase progettuale, si procederà con la gara d'appalto. Sono stati invece appaltati i lavori relativi all'annessa palestra. La somma totale che sarà investita ammonta a 3 milioni e 200mila euro, una cifra ingente che garantirà la risistemazione della scuola più grande sita sul territorio comunale.

I lavori di riqualificazione saranno coperti con un investimento di 2 milioni e 700mila euro e al termine delle opere il plesso sarà sicuro e accogliente. Ricordiamo che la "Colasanti" è stata sottoposta a un altro significativo intervento: l'efficientamento energetico, che ha apportato un triplice vantaggio: aumento della resa e riduzione dei costi, miglioramento della temperatura media nei locali e rispetto dell'ambiente. Dunque nell'edificio si stanno effettuando lavori a vario livello, per rendere le ampie aule accoglienti e salubri.

Non secondari gli interventi alla palestra, con un investimento di 542.639 euro, che prevedono la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico, il rifacimento degli impianti e dei servizi, realizzati con i fondi Bei, resi fruibili a partire dal 2015 fino al 2044, dalle Regioni. E questo grazie al decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e Finanze e con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali di edilizia scolastica.

Quando si parla di scuola la sicurezza è prioritaria, gli alunni devono trascorrere ore di studio e formazione in luoghi idonei, accoglienti, capaci di conciliare la concentrazione e l'apprendimento. Investire sulla scuola vuol dire investire sui futuri cittadini e dare ai ragazzi le opportunità di realizzazione da adulti. Significa insomma tracciare quel cammino di crescita formativa determinante per la realizzazione della persona.