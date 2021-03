Domiciliari revocati a Loris Spada, trentenne di Frosinone. L'uomo, difeso dall'avvocato Tony Ceccarelli, torna libero. Il frusinate a inizio febbraio è finito nell'operazione "Autoriciclo" dei finanzieri del comando provinciale di Frosinone che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali disposta dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, dott. Salvatore Scalera, nei confronti di 17 soggetti indagati per reati di evasione, frode fiscale, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, estorsione ed altro, aggravati dal vincolo associativo.

Con la stessa ordinanza, inoltre, è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore di oltre 13 milioni di euro. Le organizzazioni criminali, stando alle accuse, attraverso la commissione di plurimi reati, anche di natura fiscale, erano riuscite ad acquisire rilevanti quote di mercato, costituendo delle vere e proprie posizioni dominanti, operando in un regime quasi monopolistico nel settore della commercializzazione di autoveicoli, prevalentemente usati, importati da Paesi membri dell'Unione Europea, con evidenti ricadute negative sul mercato.