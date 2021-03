Ciclista travolto accidentalmente da un automezzo pesante e trascinato per alcune decine di metri sull'asfalto. Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio dopo le ore 17, nella zona industriale di Ferentino, sulla rotatoria situata all'ingresso della superstrada per Sora e al casello autostradale di Ferentino. La dinamica è all'esame della polizia stradale intervenuta insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco. Gravemente ferito, ma sembrerebbe non in pericolo di vita, l'uomo in sella alla bici, un quarantanovenne di Ferentino.

Questi è stato estratto da sotto l'autotreno dai vigili del fuoco del comando provinciale, mentre è andata disintegrata la sua bici. Sul posto le ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso dell'Ares 118. Il quarantanovenne è stato assistito dai sanitari. Ha riportato diverse ferite e fratture, un severo politrauma per lui, era cosciente ma piuttosto sofferente, non poteva essere diversamente. Dopo le prime cure l'uomo è stato preso in consegna dall'equipe dell'eliambulanza Pegaso 44 di Latina, che ha subito spiccato il volo verso Roma, direzione ospedale San Camillo, in codice rosso e prognosi riservata.

L'automezzo pesante coinvolto è stato sequestrato, come da prassi, dagli agenti di pattuglia che hanno effettuato i rilievi, mentre della bicicletta travolta è rimasto ben poco. Illeso ma spaventato l'autotrasportatore che dopo l'impatto, è balzato giù dal camion per sincerarsi delle condizioni di salute del ciclista e per avvisare i soccorsi. Pesanti le ripercussioni e i disagi alla circolazione stradale, anche perché l'incidente si è verificato in un punto altamente trafficato e peraltro diversi automobilisti, incuriositi, si sono fermati poco più in là, per assistere alle operazioni di soccorso.