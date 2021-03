Si è spento Rocco Aprile, un uomo innamorato della sua città. Tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia Aprile per la scomparsa dell'amato imprenditore.

Dal Comune il cordoglio del sindaco Roberto De Donatis: «All'età di 86 anni, ci ha lasciato Rocco Aprile.

Lo ricordiamo come affermato imprenditore nonché per gli incarichi di assessore e consigliere comunale che ha ricoperto brillantemente. Di Rocco Aprile ricordiamo la disponibilità verso gli altri ed il senso di responsabilità dimostrato sia nella vita professionale che nello svolgimento dell'attività amministrativa. Esprimo, a nome mio e dell'intera città, le più sentite condoglianze alla famiglia Aprile. Custodiremo nel nostro cuore il ricordo di una persona generosa e cordiale che tanto ha dato alla nostra città».

Il funerale si terrà oggi, alle 15.30, nella chiesa di San Rocco, un'ultima occasione per Sora per salutarlo e ringraziarlo per quanto ha fatto.