La città di Frosinone piange un noto imprenditore e ex amministratore comunale, Angeloantonio Minotti, molto conosciuto e stimato. Aveva 65 anni. Il suo cuore ha cessato di battere all'alba di ieri, vittima del covid-19. La notizia si è diffusa nella mattinata destando tanto dolore e incredulità nei familiari, amici e in tutte le persone che lo conoscevano. Lavorava nell'attività di famiglia, l'agenzia funebre Minotti, una grande realtà sul territorio. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari, come accade in simili circostanze.

Tutti lo ricordano come una persona dal cuore grande, sempre disponibile, cordiale con tutti. Minotti è stato amministratore sotto la giunta Fanelli. Sempre in prima linea anche nel sociale. Il cordoglio e vicinanza alla famiglia sono arrivati anche dai colleghi di Angelantonio, di altre agenzie funebri del territorio. E tanti i messaggi sui social.

"Una notizia che ci lascia senza parole. Una grande brava persona. Rimarrà sempre nei nostri cuori", "Ci stringiamo al dolore della famiglia di Angelantonio.

Condoglianze a tutti", "Una persona cordiale e disponibile, ci dispiace tantissimo. Riposa in pace Angelo". Questi alcuni messaggi su Facebook.