Sono 23.696 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.267.

Sono invece 460 le vittime in un giorno (lo stesso numero di ieri).



Oggi sono stati effettuati 349.472 tamponi molecolari e antigenici, mentre ieri i test erano stati 363.767.

Il tasso di positività è del 6,8% (ieri era al 5,8%), in aumento dell'1%.

Sempre secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 260 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, che portano il numero dei ricoverati con coronavirus in rianimazione a 3.620. Il numero di posti letto occupati in più rispetto a ieri è di 32