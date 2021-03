I militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo, hanno denunciato in stato di libertà per "porto di armi o strumenti atti ad offendere", un 38enne residente a Pontecorvo, già censito per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, che nel corso di una perquisizione veicolare, veniva trovato in possesso, occultato sotto il sedile lato passeggero della propria autovettura, di un coltello con lama a punta della lunghezza di cm 20.