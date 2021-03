Tragica morte questa mattina a Formia di un finanziere di 48 anni. Il militare, che martedì si era sottoposto alla vaccinazione anti-covid, è deceduto nella tarda mattinata di oggi. Il finanziere R. T. , abitante a Scauri, prestava servizio presso la Compagnia di Formia delle Fiamme Gialle. Secondo una prima ricostruzione sembra che ieri l'uomo avesse avuto dei problemi di carattere fisico, ma questa mattina si è recato lo stesso al lavoro. Giunto nella caserma ha accusato un malore ed ha chiesto aiuto. I suoi colleghi sono subito corsi in suo aiuto ed hanno avvertito immediatamente il 118. Ma ogni soccorso si è rivelato vano in quanto il militare è morto presso l'ospedale di Formia. Sono in corso accertamenti per verificare se ci possa essere un nesso tra la vaccinazione e il decesso. All'esterno dell'ospedale Dono Svizzero di Formia dove si trova attualmente la salma si sono precipitati amici e colleghi.